Цены на Cadillac в России вырастут с 1 января 2018 года

Цены на автомобили Cadillac в России вырастут с 1 января 2018 года, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Из сообщения пресс-службы компании следует, что стоимость вырастет на 6—8%.

Таким образом, кроссовер модели XT5 подорожает в среднем на 300 тыс. рублей, а внедорожник Escalade — на 400 тыс. рублей, заявил «Автостат».

Как отметили представители американского бренда, до конца 2017 года на автомобили компании будет действовать специальное предложение.

Ранее New Inform сообщал, что россияне потратили на автомобили около 4,4 трлн рублей в 2017 году.