Глава женералитата Каталонии подал в суд на Рахоя

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Председатель правительства Каталонии Жоаким Торра подал иск в Верховный суд Испании в отношении премьер-министра страны Мариано Рахоя и вице-премьера Сорайи Саэнс де Сантамарии. Об этом пишет La Vanguardia.
Глава женералитата Каталонии подал в суд на Рахоя
  • Reuters

Торра обвиняет чиновников в том, что они превысили должностные полномочия, когда воспрепятствовали публикации в официальном журнале женералитата указа о назначениях в каталонском правительстве. 

По мнению Торры, данные действия правительства Испании «выходят за пределы его юрисдикции» и являются «очевидным нарушением законности».

Ранее парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя.

Жоаким Торра вступил в должность главы женералитата Каталонии 17 мая.

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