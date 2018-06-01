Глава женералитата Каталонии подал в суд на Рахоя

Председатель правительства Каталонии Жоаким Торра подал иск в Верховный суд Испании в отношении премьер-министра страны Мариано Рахоя и вице-премьера Сорайи Саэнс де Сантамарии. Об этом пишет La Vanguardia.

Торра обвиняет чиновников в том, что они превысили должностные полномочия, когда воспрепятствовали публикации в официальном журнале женералитата указа о назначениях в каталонском правительстве.

По мнению Торры, данные действия правительства Испании «выходят за пределы его юрисдикции» и являются «очевидным нарушением законности».

Ранее парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя.

Жоаким Торра вступил в должность главы женералитата Каталонии 17 мая.