Ким Торра вступил в должность главы Каталонии

Жоаким (Ким) Торра вступил в должность главы женералитата Каталонии. Об этом сообщает Europa Press.

Отмечается, что политик пообещал работать «с преданностью народу Каталонии, который представляет парламент», однако не упомянул в своей речи ни Конституцию, ни короля.

На церемонии вступления Торры в должность представители центрального правительства Испании не присутствовали.

14 мая Торра был избран новым главой женералитата Каталонии.