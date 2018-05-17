Ким Торра вступил в должность главы Каталонии

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Жоаким (Ким) Торра вступил в должность главы женералитата Каталонии. Об этом сообщает Europa Press.
Ким Торра вступил в должность главы Каталонии
  • Reuters

Отмечается, что политик пообещал работать «с преданностью народу Каталонии, который представляет парламент», однако не упомянул в своей речи ни Конституцию, ни короля.

На церемонии вступления Торры в должность представители центрального правительства Испании не присутствовали.

14 мая Торра был избран новым главой женералитата Каталонии.

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