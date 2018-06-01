В МИД России заявили о готовности оказать помощь Юлии Скрипаль в возвращении на родину

Заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артём Кожин заявил, что власти России готовы оказать содействие Юлии Скрипаль в возвращении на родину.

«Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом всё необходимое содействие», — цитирует его ТАСС.

Кожин также отметил, что недавно появившееся видеообращение Скрипаль «обнадёживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии», однако оставляет ряд вопросов по поводу возможности девушки свободно высказываться и контактировать с внешним миром.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери.