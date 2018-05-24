Посол России в Британии прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал первое видеообращение Юлии Скрипаль со времени инцидента в британском Солсбери.

«То, что Скрипаль как бы предъявили британской, мировой общественности, — это является следствием давления российской стороны. Но, к сожалению, много мы из этого интервью не получили, потому что все вопросы… остаются на повестке дня», — цитирует Яковенко РИА Новости.

По его словам, задачей британских спецслужб является максимальное ограничение доступа к информации вокруг инцидента в Солсбери.

«Никто ничего не говорит, никто ничего не заявляет, поэтому, предъявив Юлю, надо было что-то вложить в её уста — вот вложили в такой форме», — добавил российский посол.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери.