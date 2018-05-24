Посол России в Британии прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

Короткая ссылка
Посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал первое видеообращение Юлии Скрипаль со времени инцидента в британском Солсбери.
Посол России в Британии прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль
  • Reuters

«То, что Скрипаль как бы предъявили британской, мировой общественности, — это является следствием давления российской стороны. Но, к сожалению, много мы из этого интервью не получили, потому что все вопросы… остаются на повестке дня», — цитирует Яковенко РИА Новости.

По его словам, задачей британских спецслужб является максимальное ограничение доступа к информации вокруг инцидента в Солсбери.

«Никто ничего не говорит, никто ничего не заявляет, поэтому, предъявив Юлю, надо было что-то вложить в её уста — вот вложили в такой форме», — добавил российский посол.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить