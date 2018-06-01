В Германии из зоопарка убежали львы, тигры, ягуар и медведь

Короткая ссылка
Из зоопарка в немецком Люнебахе сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь.
В Германии из зоопарка убежали львы, тигры, ягуар и медведь
  • globallookpress.com
  • © Jorge Sanz

Об этом сообщает Süedwestrundfunk

Отмечается, что из-за непогоды были повреждены ограждения вольеров, и животным удалось сбежать.

Местные власти призывают жителей города не покидать свои дома, запереть окна и двери.

Уточняется, что экстренным службам удалось обнаружить медведя, его пришлось застрелить. Местонахождение остальных животных неизвестно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить