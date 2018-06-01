В Германии из зоопарка убежали львы, тигры, ягуар и медведь

Из зоопарка в немецком Люнебахе сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь.

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Об этом сообщает Süedwestrundfunk. Отмечается, что из-за непогоды были повреждены ограждения вольеров, и животным удалось сбежать. Местные власти призывают жителей города не покидать свои дома, запереть окна и двери. Уточняется, что экстренным службам удалось обнаружить медведя, его пришлось застрелить. Местонахождение остальных животных неизвестно. Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра.