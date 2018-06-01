В Германии из зоопарка убежали львы, тигры, ягуар и медведь
- globallookpress.com
- © Jorge Sanz
Об этом сообщает Süedwestrundfunk.
Отмечается, что из-за непогоды были повреждены ограждения вольеров, и животным удалось сбежать.
Местные власти призывают жителей города не покидать свои дома, запереть окна и двери.
Уточняется, что экстренным службам удалось обнаружить медведя, его пришлось застрелить. Местонахождение остальных животных неизвестно.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра.