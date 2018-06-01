Президент Сербии заявил, что народ страны будет решать косовский вопрос на референдуме

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будет решать на референдуме.

Об этом сообщает RTS.

По словам Вучича, представители власти намерены выйти с данным вопросом к народу.

«Если вы хотите менять Конституцию — а на европейском пути мы должны это сделать, — необходимо идти на референдум, чтобы граждане выразили своё мнение», — сказал он.

Глава Сербии добавил, что его беспокоят последние нападения косовских албанцев на сербов и то, что власти Косова отказываются создавать на территории края сербские автономии.

Ранее двое детей были ранены при нападении на сербов в Косове.