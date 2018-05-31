Два ребёнка были ранены при нападении на сербов в Косове

В непризнанном государстве Косово три серба — женщина, шестимесячный ребёнок и 14-летний подросток — пострадали в результате нападения косовских албанцев.

Об этом сообщает RTK.

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Старо-Грацко, пострадавшие являются членами одной семьи.

Уточняется, что среди нападавших был сын начальника полицейской станции, который в присутствии уже приехавших на место конфликта сотрудников правоохранительных органов ещё раз ударил одного из сербов.

Когда тот попытался защититься, полицейские с расстояния 20—30 см распылили сербской семье в глаза перцовый газ.

Уточняется, что пострадавших доставили в больницу, после чего полиция задержала двоих — зачинщика драки среди албанцев и серба, который пытался защититься.

В марте более 30 человек пострадали в результате нападения спецназа на сербов в Косовска-Митровице.

Ранее косовские власти заявили, что не намерены создавать на территории края сербские автономии, хотя появление Сообщества сербских общин на севере было предусмотрено договорённостями о нормализации двусторонних отношений.