Пентагон намерен модернизировать «самолёт Судного дня»

Пентагон намерен в 2018 году приступить к модернизации Boeing E-4B, который также известен как «самолёт Судного дня». С соответствующим контрактом ознакомился RT.

В документе указывается, что самолёт, который является воздушным командным пунктом верховного командования ВС США, может из любой точки мира служить «устойчивым узлом национальной системы управления вооружёнными силами» для выполнения требований нацбезопасности «по всему спектру боевых действий».

Отмечается, что подрядчик, который заключит контракт с Пентагоном, будет обязан обновить программное обеспечение и аппаратуру в самолёте.

Компании-исполнителю предстоит провести лётные испытания обновлённых систем, которые необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время наземных проверок.

«Данная работа охватывает: поддержку/модернизацию программного/аппаратного обеспечения систем национальной связи и связи с ядерными силами (N2CS), средства обеспечения полёта, комплектацию службы технической поддержки, поддержку и модернизацию систем N2CS, проектирование систем и модификаций N2CS», — говорится в тексте контракта.

Самолёт E-4B предназначен для президента США, главы Минобороны и других представителей американского высшего руководства на случай начала ядерной войны.

В апреле сообщалось, что «самолёт Судного дня» был поднят в воздух в США.

Подробнее — в материале RT.