Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
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Об этом сообщается на сайте Министерства образования и культуры страны.
«В Финляндии есть много различного живого наследия, которое можно с гордостью представить миру. Один из хороших примеров нашего нематериального культурного наследия — купание в сауне, которое является важным элементом финского образа жизни», — сказал министр культуры и спорта Сампо Терхо.
Ранее в Госдуме предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.