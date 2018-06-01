Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО

Финляндия предлагает включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 2019 года финскую традицию купания в сауне.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и культуры страны.

«В Финляндии есть много различного живого наследия, которое можно с гордостью представить миру. Один из хороших примеров нашего нематериального культурного наследия — купание в сауне, которое является важным элементом финского образа жизни», — сказал министр культуры и спорта Сампо Терхо.

Ранее в Госдуме предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.