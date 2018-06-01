СМИ: Россия направит излишек собранного в 2017 году зерна нуждающимся странам

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Россия направит излишки рекордного урожая 2017 года на гуманитарную помощь в рамках программы ООН, соответствующий вопрос прорабатывают Минсельхоз, МЧС и Минфин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что обязательным элементом подобных взносов является и выделение донором дополнительных средств, которые нужны для транспортировки продовольствия и компенсации расходов ВВП по получению, хранению и распространению груза.

По данным газеты, зерно может отправиться в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Минсельхозе спрогнозировали урожай зерна в России выше 100 млн тонн в 2018 году при хорошей погоде.

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