СМИ: Россия направит излишек собранного в 2017 году зерна нуждающимся странам
Отмечается, что обязательным элементом подобных взносов является и выделение донором дополнительных средств, которые нужны для транспортировки продовольствия и компенсации расходов ВВП по получению, хранению и распространению груза.
По данным газеты, зерно может отправиться в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Минсельхозе спрогнозировали урожай зерна в России выше 100 млн тонн в 2018 году при хорошей погоде.