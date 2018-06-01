Хейли пригрозила безоговорочно наложить вето на проект резолюции Кувейта по защите палестинцев
«Мы бесспорно наложим вето на кувейтский проект резолюции. Это грубый односторонний подход, обанкротившийся морально и подрывающий предпринимаемые усилия по достижению мира между израильтянами и палестинцами», — заявила она.
По словам Хейли, в резолюции нет ни одного упоминания движения ХАМАС, которое «ответственно за насилие в секторе Газа».
Ранее СМИ сообщали, что Совет Безопасности ООН отклонил предложенный США вариант заявления, в котором осуждаются обстрелы Израиля с территории сектора Газа.
При этом отмечалось, что представители Кувейта предложили продолжить работу над своим проектом резолюции по защите мирных жителей Палестины.