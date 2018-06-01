В КНДР сообщили о договорённости с Россией о встрече на высшем уровне

В КНДР заявили о достижении договорённости с Россией о проведении переговоров на высшем уровне, соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договорённость активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России», — приводит сообщение ЦТАК РИА Новости.

Соответствующее заявление было выпущено по итогам двусторонних переговоров во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР.

Ранее в Пхеньяне состоялась встреча Лаврова и главы КНДР Ким Чен Ына.