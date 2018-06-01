Парламент Уганды одобрил введение налога на соцсети

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Парламент Уганды одобрил закон, который вводит налог на использование социальных сетей и мобильных денежных транзакций.
Парламент Уганды одобрил введение налога на соцсети
  • © Global Look Press

Об этом сообщает портал Africa News.

Отмечается, что пользователи таких соцсетей, как Facebook, Twitter и мессенджера WhatsApp должны будут платить по 200 шиллингов в день, то есть $0.027.

По имеющейся информации, налог вступит в силу в следующем финансовом году.

Критики инициативы указывают на то, что налог окажет влияние на свободу слова в интернете и уменьшит доход людей, использующих мобильные денежные транзакции.

Власти поясняют, что ожидающиеся налоговые поступления будут тратиться на «бесплатное образование, бесплатное здравоохранение и бесплатные дороги».

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