Корреспондент RT рассказал подробности встречи Лаврова и Ким Чен Ына
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«Заходит Лавров. Ким его ниже на голову, если не больше. Корейский лидер почему-то очень загорелый, в отличие от совершенно бледной сестры», — рассказал Петренко.
Он также сообщил, что Лавров и Ким Чен Ын общались через личного переводчика северокорейского лидера.
«Ким ведёт себя скромно, но по-хозяйски. Я бы не сказал, что он выглядит как человек, полностью потерявший связь с реальностью», — отметил журналист.
По словам Петренко, Ким Чен Ын уточнил, что это третий визит Лаврова в Северную Корею. Лавров, в свою очередь, заявил, что Пхеньян хорошеет.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын принял Лаврова, находящегося в КНДР с официальным визитом.
Российский министр подарил лидеру КНДР расписную шкатулку для хранения «секретных вещей».