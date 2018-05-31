Корреспондент RT рассказал подробности встречи Лаврова и Ким Чен Ына

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Корреспондент RT Илья Петренко, присутствовавший на переговорах главы КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказал подробности встречи.
Корреспондент RT рассказал подробности встречи Лаврова и Ким Чен Ына
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«Заходит Лавров. Ким его ниже на голову, если не больше. Корейский лидер почему-то очень загорелый, в отличие от совершенно бледной сестры», — рассказал Петренко.

Он также сообщил, что Лавров и Ким Чен Ын общались через личного переводчика северокорейского лидера.

«Ким ведёт себя скромно, но по-хозяйски. Я бы не сказал, что он выглядит как человек, полностью потерявший связь с реальностью», — отметил журналист.

По словам Петренко, Ким Чен Ын уточнил, что это третий визит Лаврова в Северную Корею. Лавров, в свою очередь, заявил, что Пхеньян хорошеет.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын принял Лаврова, находящегося в КНДР с официальным визитом.

Российский министр подарил лидеру КНДР расписную шкатулку для хранения «секретных вещей».

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