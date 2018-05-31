В Хорватии полицейские ранили детей-мигрантов во время погони за контрабандистом

Сотрудники правоохранительных органов Хорватии ранили двоих детей-мигрантов, когда пытались задержать контрабандиста на грузовом автомобиле.

Об этом сообщает Nacional.

Отмечается, что злоумышленник привлёк внимание полиции в районе посёлка Доньи-Срб вблизи государственной границы. Ехавший со стороны Боснии и Герцеговины водитель дважды отказался остановиться для проверки груза.

Полицейские установили заграждение на пути грузовика и пытались остановить его с помощью световых и звуковых сигналов, однако водитель продолжил ехать в сторону сотрудников правоохранительных органов. В итоге полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю.

После этого водитель выпрыгнул из кабины и побежал в лес, в кузове же были обнаружены 29 граждан из Ирака и Афганистана, среди которых двое детей с огнестрельными ранениями. Ещё семь человек получили травмы в результате опасного вождения.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Ранее в Германии полиция задержала гражданина России и двух немцев в рамках спецоперации по делу о перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ.