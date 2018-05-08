В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

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В Германии полиция задержала гражданина России и двух немцев в рамках спецоперации по делу о перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом пишет Donaukurier.
В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов
  • Reuters

По данным полиции, подозреваемые являются членами банды, которая перевезла в Германию не менее 35 граждан Молдавии.

Отмечается, что в состав банды входили не менее восьми человек, в том числе граждане ФРГ, России и Украины. О ней полицейским стало известно после того, как во время проверки документов у молдавских граждан были обнаружены поддельные румынские паспорта. 

Спецоперацию провели в том числе в Бремене, Гамбурге и Нижней Саксонии. В её рамках были проведены обыски на 21 объекте. Полиция конфисковала поддельные документы и технику.

Ранее стало известно, что Германия экстрадирует в Россию подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина.

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