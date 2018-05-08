В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов
- Reuters
По данным полиции, подозреваемые являются членами банды, которая перевезла в Германию не менее 35 граждан Молдавии.
Отмечается, что в состав банды входили не менее восьми человек, в том числе граждане ФРГ, России и Украины. О ней полицейским стало известно после того, как во время проверки документов у молдавских граждан были обнаружены поддельные румынские паспорта.
Спецоперацию провели в том числе в Бремене, Гамбурге и Нижней Саксонии. В её рамках были проведены обыски на 21 объекте. Полиция конфисковала поддельные документы и технику.
Ранее стало известно, что Германия экстрадирует в Россию подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина.