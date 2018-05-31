Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на границе Сирии и Иордании

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе Сирии и Иордании, где создана зона деэскалации.

«Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить всё, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США», — сказал Шойгу.

Российский министр также пригласил главу Минобороны Израиля посетить парад в честь Дня Победы в следующем году.

Ранее Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа.