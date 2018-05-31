Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на границе Сирии и Иордании
- Архивное фото
- © mil.ru
«Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить всё, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США», — сказал Шойгу.
Российский министр также пригласил главу Минобороны Израиля посетить парад в честь Дня Победы в следующем году.
Ранее Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа.