Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на границе Сирии и Иордании

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе Сирии и Иордании, где создана зона деэскалации.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на границе Сирии и Иордании
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«Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить всё, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США», — сказал Шойгу.

Российский министр также пригласил главу Минобороны Израиля посетить парад в честь Дня Победы в следующем году.

Ранее Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа.

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