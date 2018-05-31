Источник сообщил о встрече Лаврова с Ким Чен Ыном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
Лавров находится с визитом в Пхеньяне, он провёл встречу с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
Глава российского МИД также заявил о невозможности полного решения ядерного вопроса КНДР при санкциях.
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