Асад: конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости Москвы

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Сирийский лидер Башар Асад рассказал, что США и Россия близко подошли к конфликту в Сирии, но его удалось избежать благодаря мудрой позиции российской стороны.
Асад: конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости Москвы
  • © Jung Yeon-je
  • Reuters

«На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского», — заявил президент в интервью RT.

Он подчеркнул, что подобный конфликт «не отвечает ничьим интересам — ни в мире вообще, ни в первую очередь в Сирии».

«Для стабилизации ситуации в нашей стране нам нужна поддержка России. И в то же время нам нужно избежать глупых действий американцев», — добавил он.

Ранее Асад указал на то, что Россия не допустит, чтобы конфликт в Сирии перерос в третью мировую войну.

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