Асад: конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости Москвы
- © Jung Yeon-je
- Reuters
«На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского», — заявил президент в интервью RT.
Он подчеркнул, что подобный конфликт «не отвечает ничьим интересам — ни в мире вообще, ни в первую очередь в Сирии».
«Для стабилизации ситуации в нашей стране нам нужна поддержка России. И в то же время нам нужно избежать глупых действий американцев», — добавил он.
Ранее Асад указал на то, что Россия не допустит, чтобы конфликт в Сирии перерос в третью мировую войну.