Небензя выразил обеспокоенность «обвальной деградацией обстановки» в Газе

Урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

«Мы неоднократно говорили, что нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе», — сказал дипломат.

По его словам, ближневосточное урегулирование неоправданно долго находится в тупике, и вместо решения фундаментальных проблем Совбез вынужден заниматься «устранением нежелательных последствий сложившегося положения».

«Такой подход, мягко говоря, непродуктивен и не позволяет предотвратить обвальную деградацию обстановки, в чём, мы уверены, никто не заинтересован», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что «ставка на силу, отказ от прямого диалога — это путь в никуда».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны нанесла по палестинцам в секторе Газа мощнейший удар за последние годы.