Нетаньяху заявил о нанесении по сектору Газа самого мощного удара за последние годы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны нанесла по палестинцам в секторе Газа самый мощный удар за последние годы.

Об этом сообщает Israel National News.

«Со вчерашнего дня израильская армия решительно отвечала сектору Газа. Атаковав десятки террористических целей, мы нанесли им самый мощный удар за годы», — сказал он.

По его словам, палестинцы из сектора Газа заплатят ещё большую цену за свои атаки, если «продолжат испытывать» Израиль.

Ранее представитель главы израильского правительства Офир Гендельман заявил, что с территории сектора Газа было запущено более 100 миномётных снарядов и ракет по Израилю. При этом сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей.