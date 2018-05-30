Нетаньяху заявил о нанесении по сектору Газа самого мощного удара за последние годы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны нанесла по палестинцам в секторе Газа самый мощный удар за последние годы.
Нетаньяху заявил о нанесении по сектору Газа самого мощного удара за последние годы
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Об этом сообщает Israel National News.

«Со вчерашнего дня израильская армия решительно отвечала сектору Газа. Атаковав десятки террористических целей, мы нанесли им самый мощный удар за годы», — сказал он.

По его словам, палестинцы из сектора Газа заплатят ещё большую цену за свои атаки, если «продолжат испытывать» Израиль.

Ранее представитель главы израильского правительства Офир Гендельман заявил, что с территории сектора Газа было запущено более 100 миномётных снарядов и ракет по Израилю. При этом сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей.

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