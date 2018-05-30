Эксперт оценил противостояние США и Китая в высокотехнологичных областях

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Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил противостояние США и Китая в высокотехнологичных областях.

«Американцы очень обеспокоены быстрым экономическим и технологическим инновационным развитием Китая и не хотят допустить утраты своего неоспоримого пока что первенства в этом отношении», — заявил он.

По его словам, считается вполне реальной перспектива, что КНР догонит Соединённые Штаты, а возможно, и перегонит.

Как пояснил Ларин, Вашингтон полагает, что технологии, разрабатываемые в США, по разным каналам попадают в КНР. Кроме того, в Соединённых Штатах не исключают случаев прямого шпионажа.

«Стоит ожидать некоего похолодания в отношениях, которое будет, очевидно, вписываться в общую картину усиления конфликтности между двумя державами. Но полного закрытия американских вузов или высокотехнологичных компаний для китайцев, я думаю, не произойдёт», — прогнозирует он.

Ранее в Госдепе сообщили, что США ужесточат правила выдачи виз гражданам Китая.

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