США перебрасывают в польский порт Гдыня военную технику
Конкретная цель переброски в документе намеренно скрыта, однако уточняется, что это необходимо для «поддержки национальных военных интересов Соединённых Штатов».
Ранее сообщалось, что Польша предложила США разместить на её территории американскую бронетанковую дивизию. Соответствующее предложение содержится в документе под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», составленном Министерством национальной обороны Польши.
Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые находятся на северо-западе от Варшавы.
Подробнее — в материале RT.