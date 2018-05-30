США перебрасывают в польский порт Гдыня военную технику

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Согласно документу, с котором ознакомился RT, 598-я транспортная бригада Армии США заключила контракт с компанией Baltic Container Terminal на переброску военного груза в польский порт Гдыня. Отмечается, что для размещения оборудования потребуется участок площадью более трёх футбольных полей.

Конкретная цель переброски в документе намеренно скрыта, однако уточняется, что это необходимо для «поддержки национальных военных интересов Соединённых Штатов».

Ранее сообщалось, что Польша предложила США разместить на её территории американскую бронетанковую дивизию. Соответствующее предложение содержится в документе под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», составленном Министерством национальной обороны Польши.

Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые находятся на северо-западе от Варшавы.

Подробнее — в материале RT.

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