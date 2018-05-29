Польша предложила США разместить у неё бронетанковую дивизию
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Соответствующее предложение содержится в документе под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», составленном Министерством национальной обороны Польши.
Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые находятся на северо-западе от Варшавы.
Накануне сообщалось, что Варшава обратилась к Вашингтону с предложением субсидировать размещение американской базы на своей территории. Польша готова инвестировать в проект до $2 млрд из-за якобы «растущей угрозы со стороны России».
Аналитик Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал эти сообщения.