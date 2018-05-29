Польша предложила США разместить у неё бронетанковую дивизию

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Польша предложила США разместить на её территории американскую бронетанковую дивизию.
Польша предложила США разместить у неё бронетанковую дивизию
  • © Kacper Pempel
  • Reuters

Соответствующее предложение содержится в документе под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», составленном Министерством национальной обороны Польши.

Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые находятся на северо-западе от Варшавы.

Накануне сообщалось, что Варшава обратилась к Вашингтону с предложением субсидировать размещение американской базы на своей территории. Польша готова инвестировать в проект до $2 млрд из-за якобы «растущей угрозы со стороны России».

Аналитик Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал эти сообщения.

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