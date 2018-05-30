Симоньян о словах экс-консультанта Клинтон в адрес RT: будто телеканал баллотируется в президенты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Джейка Салливана, бывшего консультанта экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, который заявил, что телеканал во время американских выборов распространял слишком много информации о Клинтон.

В эфире телепередачи The Situation Room на телеканале CNN Салливан назвал RT и Sputnik «российскими машинами пропаганды».

Он заявил, что российские СМИ и представители предвыборной кампании Дональда Трампа распространяли контент на одни и те же темы — о «здоровье Клинтон», «лжи Клинтон», «коррупции Клинтон». По словам бывшего советника, одной и той же аудитории передавались «одни и те же вещи».

«Бывший консультант Хиллари жалуется, что мы перед выборами слишком много говорили о Хиллари. Товарищ консультант, имейте совесть! Ваши СМИ столько говорят о нас, как будто мы всем каналом баллотируемся в президенты всех стран сразу», — прокомментировала Симоньян.

В августе доверенное лицо Клинтон Нира Танден обвинила телеканал RT в попытке повлиять на ход выборов в США.

При этом в предвыборном ролике Клинтон, который критиковал Трампа, была использована большая часть видеоматериалов из эфира RT.

Осенью 2017 года Клинтон во время выступления в Британии связала деятельность RT со своим поражением на президентских выборах в 2016 году.

В январе Симоньян в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что RT не поддерживал Трампа. При этом она указала на то, что многие британские и французские СМИ выступали в поддержку Клинтон на выборах, однако их действия в США не сочли вмешательством.