Симоньян о словах экс-консультанта Клинтон в адрес RT: будто телеканал баллотируется в президенты
В эфире телепередачи The Situation Room на телеканале CNN Салливан назвал RT и Sputnik «российскими машинами пропаганды».
Он заявил, что российские СМИ и представители предвыборной кампании Дональда Трампа распространяли контент на одни и те же темы — о «здоровье Клинтон», «лжи Клинтон», «коррупции Клинтон». По словам бывшего советника, одной и той же аудитории передавались «одни и те же вещи».
«Бывший консультант Хиллари жалуется, что мы перед выборами слишком много говорили о Хиллари. Товарищ консультант, имейте совесть! Ваши СМИ столько говорят о нас, как будто мы всем каналом баллотируемся в президенты всех стран сразу», — прокомментировала Симоньян.
В августе доверенное лицо Клинтон Нира Танден обвинила телеканал RT в попытке повлиять на ход выборов в США.
При этом в предвыборном ролике Клинтон, который критиковал Трампа, была использована большая часть видеоматериалов из эфира RT.
Осенью 2017 года Клинтон во время выступления в Британии связала деятельность RT со своим поражением на президентских выборах в 2016 году.
В январе Симоньян в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что RT не поддерживал Трампа. При этом она указала на то, что многие британские и французские СМИ выступали в поддержку Клинтон на выборах, однако их действия в США не сочли вмешательством.
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