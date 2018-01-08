Симоньян: через пять лет спецслужбы США заявят об отсутствии «вмешательства» России в выборы

Через пять лет американские спецслужбы поймут, что никакого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году не было. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе интервью телеканалу CBS.

«И вы им верите. Так же как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было», — сказала Симоньян.

Она также ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT на выборах Дональда Трампа.

«Наша ошибка заключается в том, что RT не поддерживал Хиллари (Клинтон)», — подчеркнула Симоньян.

Она указала, что многие британские и французские СМИ поддерживали Клинтон на выборах, однако их действия в США не сочли вмешательством.

Ранее Симоньян назвала самое необычное обвинение в адрес RT в 2017 году.