Симоньян назвала самое необычное обвинение в адрес RT в 2017 году

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какое обвинение в адрес RT со стороны Запада в 2017 году было, по её мнению, самым необычным.

«Доклад ЦРУ, который был опубликован в начале этого года, где они использовали картинку из телепрограммы, которую я вела на телеканале РЕН ТВ в 2011 году, для того чтобы проиллюстрировать и аргументировать факт нашего нападения и взлома американских выборов в 2016 году», — сказала она.

По словам Симоньян, в прошлом году её потрясло то, с какой лёгкостью западные страны, в первую очередь США, «сбросили «одежду» своих ценностей, которые они декларировали все эти годы».