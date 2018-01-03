Симоньян назвала самое необычное обвинение в адрес RT в 2017 году
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какое обвинение в адрес RT со стороны Запада в 2017 году было, по её мнению, самым необычным.
«Доклад ЦРУ, который был опубликован в начале этого года, где они использовали картинку из телепрограммы, которую я вела на телеканале РЕН ТВ в 2011 году, для того чтобы проиллюстрировать и аргументировать факт нашего нападения и взлома американских выборов в 2016 году», — сказала она.
По словам Симоньян, в прошлом году её потрясло то, с какой лёгкостью западные страны, в первую очередь США, «сбросили «одежду» своих ценностей, которые они декларировали все эти годы».
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