Парламент Ирана собирается подать иск к США из-за терактов в Тегеране в 2017 году
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Об этом сообщает FARS со ссылкой на депутата Абольфази Абутораби.
«Во время своей предвыборной кампании Трамп ясно говорил о свершениях своего соперника, госпожи Клинтон, упоминая, что США создали ИГ», — сказал Абутораби.
По его словам, нет ничего достовернее в данном вопросе, чем утверждение президента США.
Отмечается, что иск будет направлен в Международный суд.
«Прокуратура также готовит аналогичный иск», — добавил депутат.
7 июня 2017 года боевики устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также в этот день было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни в Тегеране.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.