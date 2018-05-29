Парламент Ирана собирается подать иск к США из-за терактов в Тегеране в 2017 году

Парламент Ирана готовит судебный иск к США за ряд терактов, совершённых террористической группировкой «Исламское государство»* в 2017 году в Тегеране.

Об этом сообщает FARS со ссылкой на депутата Абольфази Абутораби.

«Во время своей предвыборной кампании Трамп ясно говорил о свершениях своего соперника, госпожи Клинтон, упоминая, что США создали ИГ», — сказал Абутораби.

По его словам, нет ничего достовернее в данном вопросе, чем утверждение президента США.

Отмечается, что иск будет направлен в Международный суд.

«Прокуратура также готовит аналогичный иск», — добавил депутат.

7 июня 2017 года боевики устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также в этот день было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.