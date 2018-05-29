СМИ: В Папуа — Новой Гвинее на месяц заблокируют Facebook
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Как сообщает издание Post Courier, закрытие доступа к социальной сети необходимо для исследования того, как пользователи используют Facebook.
По словам министра, за месяц будет собрана информация, которая позволит выявить фейковые аккаунты и заблокировать их.
Бэзил отметил, что социальной сетью после применённых мер будут пользоваться только реальные люди.
Ранее Роскомнадзор запросил Facebook относительно исполнения закона о локализации персональных данных.