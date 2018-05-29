СМИ: В Папуа — Новой Гвинее на месяц заблокируют Facebook

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Министр связи Папуа — Новой Гвинеи Сэм Бэзил заявил, что в стране на месяц заблокируют Facebook в исследовательских целях.
СМИ: В Папуа — Новой Гвинее на месяц заблокируют Facebook
  • © Dado Ruvic / Reuters

Как сообщает издание Post Courier, закрытие доступа к социальной сети необходимо для исследования того, как пользователи используют Facebook.

По словам министра, за месяц будет собрана информация, которая позволит выявить фейковые аккаунты и заблокировать их.

Бэзил отметил, что социальной сетью после применённых мер будут пользоваться только реальные люди.

Ранее Роскомнадзор запросил Facebook относительно исполнения закона о локализации персональных данных.

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