Лавров заявил, что Россию вынудили принять меры в ответ на действия США против RT

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Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Академии управления при президенте Республики Беларусь подчеркнул, что российскую сторону вынудили принять меры в отношении ряда американских СМИ в ответ на действия против RT и Sputnik.
Лавров заявил, что Россию вынудили принять меры в ответ на действия США против RT
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Да, мы вынуждены были категоризировать некоторые американские СМИ как иностранные агенты, как только таковыми были объявлены RT и Sputnik, но это не ограничивает их возможность работать в Российской Федерации», — отметил министр.

В ноябре 2017 года RT America по требованию американского Минюста был зарегистрирован в качестве иностранного агента.

Позднее Министерство юстиции России включило ряд СМИ в список иностранных агентов.

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