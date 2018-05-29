Лавров заявил, что Россию вынудили принять меры в ответ на действия США против RT
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Да, мы вынуждены были категоризировать некоторые американские СМИ как иностранные агенты, как только таковыми были объявлены RT и Sputnik, но это не ограничивает их возможность работать в Российской Федерации», — отметил министр.
В ноябре 2017 года RT America по требованию американского Минюста был зарегистрирован в качестве иностранного агента.
Позднее Министерство юстиции России включило ряд СМИ в список иностранных агентов.