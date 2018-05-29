МИД Польши предупредил о террористической угрозе в России

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Министерство иностранных дел Польши сообщило об угрозе террористических актов в России во время чемпионата мира по футболу.
МИД Польши предупредил о террористической угрозе в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В России существует угроза террористических посягательств. Она может увеличиться в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт с 14 июня по 6 июля. Нельзя исключить атак в городах — хозяевах турнира», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Польши.

Министерство призывает соблюдать осторожность на стадионах, в фан-зонах, а также общественном транспорте.

Также МИД Польши призвал польских граждан не ездить в республики Северного Кавказа и Крым.

29 мая посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши в связи с тем, что политолога Славомира Дембского, главу Польского института международных дел, не пустили в Россию.

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