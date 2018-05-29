Германия выдала России обвиняемого в краже, скрывавшегося от правосудия более четырёх лет

Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в краже, скрывавшегося от правосудия на протяжении более четырёх лет. Об этом RT сообщили в Генеральной прокуратуре.

По словам представителей ведомства, в 2011 году 29-летний Кирилл Шумилов вместе с тремя соучастниками напал на бухгалтера, получившую в банке на Ленинском проспекте деньги для выдачи зарплат. Грабители забрали у женщины более 1 млн рублей.

Вскоре преступление было раскрыто. На время следствия и суда с Шумилова была взята подписка о невыезде. В марте 2014 года, когда грабителям оглашался приговор, Шумилов в суд не явился, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

«Генеральной прокуратуре удалось добиться от немецкой стороны принятия решения о выдаче разыскиваемого в кратчайшие сроки», — отметили в ГП.

В начале мая сообщалось, что представители США передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола российского МВД гражданина России, который обвиняется в покушении на убийство.