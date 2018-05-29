Германия выдала России обвиняемого в краже, скрывавшегося от правосудия более четырёх лет

Короткая ссылка
Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в краже, скрывавшегося от правосудия на протяжении более четырёх лет. Об этом RT сообщили в Генеральной прокуратуре.
Германия выдала России обвиняемого в краже, скрывавшегося от правосудия более четырёх лет
  • © Frank May
  • globallookpress.com

По словам представителей ведомства, в 2011 году 29-летний Кирилл Шумилов вместе с тремя соучастниками напал на бухгалтера, получившую в банке на Ленинском проспекте деньги для выдачи зарплат. Грабители забрали у женщины более 1 млн рублей.

Вскоре преступление было раскрыто. На время следствия и суда с Шумилова была взята подписка о невыезде. В марте 2014 года, когда грабителям оглашался приговор, Шумилов в суд не явился, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

«Генеральной прокуратуре удалось добиться от немецкой стороны принятия решения о выдаче разыскиваемого в кратчайшие сроки», — отметили в ГП.

В начале мая сообщалось, что представители США передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола российского МВД гражданина России, который обвиняется в покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить