Представители США доставили в Москву россиянина, обвиняемого в покушении на убийство

Короткая ссылка
В московском аэропорту Шереметьево представители США передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола российского МВД гражданина России, который обвиняется в покушении на убийство.
Представители США доставили в Москву россиянина, обвиняемого в покушении на убийство

Об этом информирует пресс-служба МВД России. 

«В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов», — сообщили в министерстве. 

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу управления МВД России по Хабаровскому краю в марте 2016 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК России.

По данным МВД, мужчину обвиняют в попытке убийства в январе 2016 года своего знакомого на фоне внезапно возникшей личной неприязни.

Ранее из Таиланда был экстрадирован заочно осуждённый за разбойные нападения в Приморье россиянин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных