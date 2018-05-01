Представители США доставили в Москву россиянина, обвиняемого в покушении на убийство

В московском аэропорту Шереметьево представители США передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола российского МВД гражданина России, который обвиняется в покушении на убийство.

Об этом информирует пресс-служба МВД России.

«В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу управления МВД России по Хабаровскому краю в марте 2016 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК России.

По данным МВД, мужчину обвиняют в попытке убийства в январе 2016 года своего знакомого на фоне внезапно возникшей личной неприязни.

Ранее из Таиланда был экстрадирован заочно осуждённый за разбойные нападения в Приморье россиянин.