Представители США доставили в Москву россиянина, обвиняемого в покушении на убийство
Об этом информирует пресс-служба МВД России.
«В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу управления МВД России по Хабаровскому краю в марте 2016 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК России.
По данным МВД, мужчину обвиняют в попытке убийства в январе 2016 года своего знакомого на фоне внезапно возникшей личной неприязни.
Ранее из Таиланда был экстрадирован заочно осуждённый за разбойные нападения в Приморье россиянин.