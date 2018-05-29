Эксперт прокомментировал сообщения об обстреле юга Израиля из сектора Газа

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов прокомментировал в беседе с RT сообщение пресс-службы израильской армии о том, что палестинцы выпустили 28 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля.

«Израиль регулярно обстреливают ракетами, с начала нулевых годов эти ракетные пуски усиливались, последнее обострение во многом связано с переносом американского посольства в Иерусалим и довольно жёсткой позицией, которую заняло израильское руководство по отношению к палестинским группировкам. Вопрос Иерусалима — это не вопрос Палестины и Израиля. Это вопрос принадлежности священного города для трёх мировых религий», — отметил Балмасов.

Ранее появились сообщения о том, что палестинцы выпустили 25 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля. Позже Армия обороны Израиля сообщила, что из сектора Газа было запущено ещё три миномётных снаряда.