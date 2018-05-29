Глава МИД ФРГ заявил, что договорился с Лавровым о министерской встрече в нормандском формате

Глава МИД Германии Хайко Маас во время выступления на Global Solutions Summit в Берлине заявил, что договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о проведении министерской встречи по Украине в нормандском формате.

«Мы с министром иностранных дел Лавровым договорились о консультациях на министерском уровне в нормандском формате в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова Мааса.

Он отметил, что Минские соглашения «нуждаются в новой динамике».

Маас добавил, что без диалога с Россией процесс урегулирования конфликта на Украине не сдвинется с места.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж пытаются оживить Минские соглашения.