Глава МИД ФРГ заявил, что договорился с Лавровым о министерской встрече в нормандском формате
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«Мы с министром иностранных дел Лавровым договорились о консультациях на министерском уровне в нормандском формате в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова Мааса.
Он отметил, что Минские соглашения «нуждаются в новой динамике».
Маас добавил, что без диалога с Россией процесс урегулирования конфликта на Украине не сдвинется с места.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж пытаются оживить Минские соглашения.