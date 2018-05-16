Меркель: Германия и Франция пытаются оживить Минские соглашения

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, высказалась о необходимости оживления Минских соглашений, а также заявила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путём.
Меркель: Германия и Франция пытаются оживить Минские соглашения
  • Reuters

«Военными средствами это не решить», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она добавила, что Германия и Франция «пытаются оживить Минские соглашения», но постоянные «нарушения на контактной линии» являются негативным фактором.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня.

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