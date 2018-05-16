Меркель: Германия и Франция пытаются оживить Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, высказалась о необходимости оживления Минских соглашений, а также заявила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путём.

Reuters

«Военными средствами это не решить», — приводит ТАСС слова Меркель. Она добавила, что Германия и Франция «пытаются оживить Минские соглашения», но постоянные «нарушения на контактной линии» являются негативным фактором. Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня.