Меркель: Германия и Франция пытаются оживить Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, высказалась о необходимости оживления Минских соглашений, а также заявила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путём.
- Reuters
«Военными средствами это не решить», — приводит ТАСС слова Меркель.
Она добавила, что Германия и Франция «пытаются оживить Минские соглашения», но постоянные «нарушения на контактной линии» являются негативным фактором.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня.
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