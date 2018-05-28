В Белом доме подтвердили проведение встречи Трампа и Абэ для обсуждения КНДР

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились вновь встретиться для обсуждения саммита США и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры обсудили последнее развитие событий в Северной Корее и подтвердили, что они вновь встретятся для продолжения координации перед ожидаемой встречей между США и Северной Кореей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость достижения «полной ликвидации ядерного, химического и биологического оружия Северной Кореи, а также её программы разработки баллистических ракет».

Ранее сообщалось, что Абэ и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться до саммита США и КНДР.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT решение японского премьера и американского лидера о встрече.