В Белом доме подтвердили проведение встречи Трампа и Абэ для обсуждения КНДР
«Лидеры обсудили последнее развитие событий в Северной Корее и подтвердили, что они вновь встретятся для продолжения координации перед ожидаемой встречей между США и Северной Кореей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость достижения «полной ликвидации ядерного, химического и биологического оружия Северной Кореи, а также её программы разработки баллистических ракет».
Ранее сообщалось, что Абэ и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться до саммита США и КНДР.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT решение японского премьера и американского лидера о встрече.