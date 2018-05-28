Прокурор Парижа: в ближайшие два года на свободу выйдут около 40 осуждённых за терроризм

Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что около 40 человек, осуждённых за терроризм, должны выйти на свободу в ближайшие два года. По его словам, это может стать «серьёзным риском». Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что для Франции всё ещё представляют значительную угрозу находящиеся в стране сторонники «Исламского государства»*.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

В рамках расследования данного нападения были задержаны три человека.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.