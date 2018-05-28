Эксперт прокомментировал аннулирование Соединёнными Штатами визы сенатору Косачёву

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал аннулирование Соединёнными Штатами визы главе международного комитета Совфеда Константину Косачёву.

По словам эксперта, отношения Москвы и Вашингтона находятся на самой низшей точке.

«Причём сложно назвать период, когда была такая же ситуация — наверное, в последний раз это было во время Карибского кризиса», — отметил он.

Как добавил Топорнин, США должны были допустить Косачёва до работы в Генеральной ассамблее ООН, так как международные организации пользуются принципом экстерриториальности и не подпадают под национальные законы.

«Но американцы просто решили демонстративно сыграть здесь против правил и показать своё отношение к этим принципам», — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за аннулирования визы Косачёв не смог принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая.