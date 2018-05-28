В «Роскосмосе» рассказали о планах разместить на Кубе измерительную станцию ГЛОНАСС
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Как отмечается, контракт подписали гендиректор НПК «СПП» Юрий Рой, генеральный директор научно-технического центра «ГЕОКУБА» Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании «Техноимпорт» Эриберто Санчес Алейне.
Станция предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass.
Ранее стало известно, что в Крыму все морские порты в 2018 году будут оснащены глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).