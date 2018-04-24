Рогозин: все порты в Крыму в 2018 году оснастят системой ГЛОНАСС
- РИА Новости
«В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», — приводит слова Рогозина пресс-служба Кремля.
Также он добавил, что «то же самое, первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути».
«Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более 2 тыс. морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории», — отметил Рогозин.
В июле 2017 года сообщалось, что правительство России ввело ограничения на закупку иностранной аппаратуры для ГЛОНАСС.