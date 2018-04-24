Рогозин: все порты в Крыму в 2018 году оснастят системой ГЛОНАСС

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В Крыму все морские порты в 2018 году будут оснащены глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Рогозин: все порты в Крыму в 2018 году оснастят системой ГЛОНАСС
  • РИА Новости

«В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», — приводит слова Рогозина пресс-служба Кремля. 

Также он добавил, что «то же самое, первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути».

«Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более 2 тыс. морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории», — отметил Рогозин. 

В июле 2017 года сообщалось, что правительство России ввело ограничения на закупку иностранной аппаратуры для ГЛОНАСС.

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