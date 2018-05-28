Польский суд отменил переименование 12 улиц в рамках декоммунизации
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Как отмечается, такое решение было принято потому, что воевода недостаточно обосновал своё решение. Судья подчеркнул, что в пояснительной записке должно быть представлено объяснение, почему название пропагандирует коммунизм.
В частности, отменено решение о переименовании аллеи Народной армии в аллею погибшего польского президента Леха Качиньского.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о программе сноса памятников советским воинам-освободителям в стране.