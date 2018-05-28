Польский суд отменил переименование 12 улиц в рамках декоммунизации

Суд в Варшаве отменил переименование 12 улиц в городе в рамках декоммунизации. Об этом сообщает Wyborcza.

Как отмечается, такое решение было принято потому, что воевода недостаточно обосновал своё решение. Судья подчеркнул, что в пояснительной записке должно быть представлено объяснение, почему название пропагандирует коммунизм.

В частности, отменено решение о переименовании аллеи Народной армии в аллею погибшего польского президента Леха Качиньского.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о программе сноса памятников советским воинам-освободителям в стране.