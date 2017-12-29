В Польше вернули старое название улице после переименования по декоммунизации
Как пишет Gazeta Wyborcza, глава Куявско-Поморского воеводства Миколай Богданович 13 декабря принял решение о переименовании ряда улиц в Быдгоще.
В частности, были переименованы аллеи Шестилетнего плана, которые должны были получить название в честь бывшего президента Польши Леха Качиньского.
Отмечается, что это вызвало критику со стороны городского совета, большинство в котором составляют оппозиционные партии.
Решение воеводы о переименовании улиц вступило в силу через две недели после подписания, 28 декабря. В этот же день горсовет провел заседание, в ходе которого было принято решение вернуть аллеям прежнее название — Шестилетнего плана.
Ранее сообщалось, что в польском городе Катовице несколько сотен человек собрались на акцию протеста против переименования площади писателя Вильгельма Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньских — президента Польши и его супруги, погибших при крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском.