В Польше вернули старое название улице после переименования по декоммунизации

В польском городе Быдгощ городской совет переименовал одну из улиц города, вернув ей прежнее название спустя несколько часов после переименования по декоммунизации.

Как пишет Gazeta Wyborcza, глава Куявско-Поморского воеводства Миколай Богданович 13 декабря принял решение о переименовании ряда улиц в Быдгоще.

В частности, были переименованы аллеи Шестилетнего плана, которые должны были получить название в честь бывшего президента Польши Леха Качиньского.

Отмечается, что это вызвало критику со стороны городского совета, большинство в котором составляют оппозиционные партии.

Решение воеводы о переименовании улиц вступило в силу через две недели после подписания, 28 декабря. В этот же день горсовет провел заседание, в ходе которого было принято решение вернуть аллеям прежнее название — Шестилетнего плана.

Ранее сообщалось, что в польском городе Катовице несколько сотен человек собрались на акцию протеста против переименования площади писателя Вильгельма Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньских — президента Польши и его супруги, погибших при крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском.