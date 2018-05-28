Спасшему ребёнка в Париже малийцу предоставят французское гражданство

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что малиец Мамуду Гассама, спасший четырёхлетнего ребёнка, получит французское гражданство. Об этом сообщает Franceinfo.
Спасшему ребёнка в Париже малийцу предоставят французское гражданство
  • Мамуд Гассама. © Thibault Camus
  • AFP

«Это исключительный поступок, героический поступок. Я бы хотел, чтобы мы приняли это уникальное решение для вас», — заявил Макрон.

Кроме того, Гассама получит работу спасателя.

Уроженец Мали, не имеющий французских документов, спас ребёнка, когда тот свисал с парапета балкона четвёртого этажа. Гассама залез на четвёртый этаж без страховки и помог спасти мальчика.

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