Спасшему ребёнка в Париже малийцу предоставят французское гражданство
- Мамуд Гассама. © Thibault Camus
- AFP
«Это исключительный поступок, героический поступок. Я бы хотел, чтобы мы приняли это уникальное решение для вас», — заявил Макрон.
Кроме того, Гассама получит работу спасателя.
Уроженец Мали, не имеющий французских документов, спас ребёнка, когда тот свисал с парапета балкона четвёртого этажа. Гассама залез на четвёртый этаж без страховки и помог спасти мальчика.
This man did not hesitate a second, risked his life and saved the kid! #truehero#spiderman#paris 👏 pic.twitter.com/u1fvid3i1j— Fred (@FredBC77) May 27, 2018