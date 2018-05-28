В Крыму прокомментировали публикацию СМИ о превращении полуострова в «крепость»

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Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik заявил, что предпринимаемые Россией шаги по укреплению безопасности полуострова оправданы.
В Крыму прокомментировали публикацию СМИ о превращении полуострова в «крепость»
  • Вид на Ялту. © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По его словам, с момента воссоединения Крыма с Россией он постоянно укреплялся в плане обороны, передаёт РИА Новости.

«И это абсолютно оправданные меры, поскольку начиная с 2014 года со стороны Украины мы слышали огромное количество угроз в отношении полуострова, которые иногда они даже пытались воплотить в жизнь: можно вспомнить и блокаду, и организацию различных террористических актов на территории Крыма. При этом мы понимаем, что полуостров находится под особым вниманием и стран НАТО», — сказал он.

Ганжара, комментируя материал немецких СМИ о превращении Крыма в «неприступную крепость», назвал подобные сообщения позитивным сигналом.

«В целом когда Запад говорит о том, что Крым сегодня становится «неприступной крепостью» — а как я это называю, «непотопляемым авианосцем в Чёрном море», — на мой взгляд, это позитивный сигнал, понимание того, что военным путём, о котором говорила Украина, даже при поддержке других стран вопрос Крыма с нашей страной решить невозможно», — добавил он.

Он подчеркнул, что агрессивная риторика некоторых государств по поводу Крыма является лишь «пустыми словами».

Ранее немецкий журнал Focus писал, что в Крыму продолжается наращивание военной мощи.

Кроме того, как отмечало издание, на полуострове размещены два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот пополнился новыми фрегатами и подлодками.

В связи с этим журналисты утверждают, что «Крым всё больше превращается в почти неприступную крепость».

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