Курц призвал Европу сконцентрироваться на защите внешней границы
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«Нам следует переключить наше внимание со споров о перераспределении беженцев по ЕС и сконцентрироваться в большей степени на защите внешней границы», — подчеркнул Курц в интервью Financial Times.
По его словам, Германия изменила свою позицию, однако теперь пришло время прекратить разговоры и «начать что-то делать».
Ранее Курц призвал пресекать поток нелегальных мигрантов в ЕС ещё в Африке.
В конце февраля Европейский союз выделил дополнительные €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом.