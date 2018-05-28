Курц призвал Европу сконцентрироваться на защите внешней границы

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европе нужно заняться защитой внешней границы вместо споров о перераспределении мигрантов по ЕС.

«Нам следует переключить наше внимание со споров о перераспределении беженцев по ЕС и сконцентрироваться в большей степени на защите внешней границы», — подчеркнул Курц в интервью Financial Times.

По его словам, Германия изменила свою позицию, однако теперь пришло время прекратить разговоры и «начать что-то делать».

Ранее Курц призвал пресекать поток нелегальных мигрантов в ЕС ещё в Африке.

В конце февраля Европейский союз выделил дополнительные €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом.