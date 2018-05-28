Президент Армении рассказал о подаренном принцу Чарльзу небольшом саде

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что он подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад на территории страны.

«Принц Чарльз — большой друг Армении, долгие годы помогает проекту «Ереван — любовь моя», который я инициировал в 2010 году... Единственное, что помимо дружбы представляет (материальную) ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что этот маленький сад находится в Армении, но отказался говорить, где именно он находится.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Соединённые Штаты преподнесёт в качестве подарка главе США Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран.