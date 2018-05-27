Более 40 человек задержаны в Париже после беспорядков на акции протеста
- Reuters
«43 человека были задержаны, 36 помещены под стражу, в частности за ношение оружия и собрание в целях совершения насилия или мятежа», — написал министр в Twitter.
Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение общественного порядка и безопасности демонстрантов.
Массовые акции протеста под названием «Народный подъём» прошли в Париже и ряде других городов Франции в субботу, 26 мая.
По данным крупнейшего французского профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»), в них приняли участие около 250 тыс. участников.