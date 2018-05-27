Более 40 человек задержаны в Париже после беспорядков на акции протеста

Парижская полиция задержала 43 человека при подавлении беспорядков на акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава МВД страны Жерар Колон.

«43 человека были задержаны, 36 помещены под стражу, в частности за ношение оружия и собрание в целях совершения насилия или мятежа», — написал министр в Twitter.

Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение общественного порядка и безопасности демонстрантов.

Массовые акции протеста под названием «Народный подъём» прошли в Париже и ряде других городов Франции в субботу, 26 мая.

По данным крупнейшего французского профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»), в них приняли участие около 250 тыс. участников.