Более 40 человек задержаны в Париже после беспорядков на акции протеста

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Парижская полиция задержала 43 человека при подавлении беспорядков на акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава МВД страны Жерар Колон.
Более 40 человек задержаны в Париже после беспорядков на акции протеста
  • Reuters

«43 человека были задержаны, 36 помещены под стражу, в частности за ношение оружия и собрание в целях совершения насилия или мятежа», — написал министр в Twitter.

Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение общественного порядка и безопасности демонстрантов.

Массовые акции протеста под названием «Народный подъём» прошли в Париже и ряде других городов Франции в субботу, 26 мая.

По данным крупнейшего французского профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»), в них приняли участие около 250 тыс. участников. 

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