Профсоюз: акции протеста против политики Макрона собрали во Франции 250 тысяч человек

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Крупнейший французский профсоюз CGT («Всеобщая конфедерация труда») заявил, что в акциях протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Профсоюз: акции протеста против политики Макрона собрали во Франции 250 тысяч человек
  • Reuters

По данным CGT, в Париже число участников составило порядка 80 тысяч.

В свою очередь, префектура полиции Парижа сообщила о 21 тысяче участников антиправительственного шествия во французской столице.

Массовые акции протеста под названием «Народный подъем» прошли в Париже и ряде других городов Франции.

5 мая в парижском шествии противников политики Макрона, по разным оценкам, приняли участие от 40 до 160 тысяч человек.

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