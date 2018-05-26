Профсоюз: акции протеста против политики Макрона собрали во Франции 250 тысяч человек
- Reuters
По данным CGT, в Париже число участников составило порядка 80 тысяч.
В свою очередь, префектура полиции Парижа сообщила о 21 тысяче участников антиправительственного шествия во французской столице.
Массовые акции протеста под названием «Народный подъем» прошли в Париже и ряде других городов Франции.
5 мая в парижском шествии противников политики Макрона, по разным оценкам, приняли участие от 40 до 160 тысяч человек.